Рух у Київському метро було припинено на 18 хвилин

Протягом 18 хвилин було зупинено рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні охорони метрополітену.

Як пояснив УНІАН співробітник управління, рух припинявся у зв`язку з технічними неполадками в поїзді, який зупинився біля станції метро «Лівобережна».

Інших деталей представник метрополітену не надав.

За інформацією кореспондента, до 18.50 за київським часом рух поїздів метро було відновлено. На станціях скопичилося багато пасажирів.