Рух у Київському метро було припинено на 18 хвилин
19:18, 08 лютого 2007Разное
773
Скупчення пасажирів розсмоктується
Протягом 18 хвилин було зупинено рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні охорони метрополітену.
Як пояснив УНІАН співробітник управління, рух припинявся у зв`язку з технічними неполадками в поїзді, який зупинився біля станції метро «Лівобережна».
Інших деталей представник метрополітену не надав.
За інформацією кореспондента, до 18.50 за київським часом рух поїздів метро було відновлено. На станціях скопичилося багато пасажирів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter