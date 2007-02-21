На Донбасі вже конфіскують майно за несплату житлово-комунальних послуг?

З полеміки на форумі

Мешканцям Донецька Звичайно, не буду стверджувати, я не з Донецька, але якщо вірити пресі, то в них там уже конфіскують побутову та комп’ютерну техніку за непроплату (за житлово-комунальні послуги), перекривають воду та стоки системами "спрут" та "зигзаг". Люди покидають квартири (12000 уже порожні), і квартира там коштує близько 100 доларів. Якщо це не так, прошу написати.

Якщо це правда, то дивно, чому ж Юля там не попіариться? Як би там не було, а все ж таки шкода людей. Звичайно, їй там не просто, адже в неї там майже нема людей від її блоку...

Віктор

Віктору, від мешканця Донеччини

Щодо конфіскації та перекриттів – правда, тільки не для самого Донецька й великих міст (наприклад, Маріуполя), а для периферії. І про тарифи – правда. На периферії, справді, квартиру можна взяти навіть за заборгованість. В усякому разі, у нашому районі.

А в Донецьку нічого не змінилося. Їм це невигідно. Вони на цьому бізнес роблять. А щодо "попіаритися" – Юлі просто не дають. Я згадую час, коли вона тільки стала прем`єром, і мала приїхати з робочим візитом у Донецьк, а також проїхати по деяких містах Донецької області (і до нас, зокрема). У моєму місті її чекали, і чекали ретельно – привели місто в порядок, просто вилизали. Бомжів повивозили і т.д. Але коли вона приїхала в Донецьк, то перше, що в неї було, – це півторагодинна зустріч з Ахметовим. І після цього вона майже відразу поїхала.

Про міста периферійні, звісно, забули... Просто не дали. У нашій міській раді всього одна людина від БЮТ. А верхівка партосередку БЮТ складається із "засланих". Усі з “колишніх”. Це ж стосується й «Нашої України». Який піар? Та її на 100 км не підпустять до нашого міста. А як робилися парламентські вибори, я взагалі мовчу.

До речі, моє місто й район досі негазифіковані... А ще немає (і ніколи не було) гарячої води, холодну воду дають по годинах. Про газ ми тільки чули. І в зимовий час постійні перебої зі світлом. Опалювання – узимку в квартирі (якщо не грітися додатково) від 13 до 17 градусів максимум. У люті морози (нижче як 5 градусів) іще менше. За минулу зиму за опалювання я не заплатив ні копійки – щомісяця викликав комісію для проведення перерахунку. Зняли 100%, тому що температура була завжди нижча від 14 градусів (14 – це мінімальна норма, при 20 перерахунок взагалі не роблять). Мотивують людей ставити лічильники на опалювання, бо якщо стоїть лічильник, нікого вже не хвилює, тепло в тебе або холодно. Зате показники зростання в країні «колосальні»...

Олександр, Донецька обл., з полеміки на форумі