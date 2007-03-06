”Выходите, девки, замуж”, або Як я зміцнював українсько-грузинські відносини

Думка Одним з основних джерел експорту для України мають стати "неодружені члени суспільства". Про це, як передає агентство "Новини-Грузія", заявив у Тбілісі президент Грузії Михайло Саакашвілі на зустрічі зі своїм українським колегою Віктором Ющенком.

"Неодружені члени суспільства"

Коли це повідомлення з`явилося в ЗМІ, я насамперед почав шерстити Мережу: надто вже неймовірним це здавалося. Подумалося навіть: раптом кореспондент “Ленти” щось не так зрозумів, і до замітки вкралася помилка. А може, це просто провокація або до нас якось непомітно підкрався День дурня і зненацька накрив усіх? Та ні: інші агентства підтверджували цю інформацію, а календар стверджував, що до першого квітня залишався майже цілий місяць.

Крім того, в замітці було сказано, що Саакашвілі не зміг повідомити, скільки грузино-українських сімей було створено за останні роки. "Одним з основних джерел експорту для України мають стати неодружені члени суспільства. Ми для цього створили всі умови, є рейси (авіарейси Київ-Тбілісі - примітка Lenta.Ru), поліпшується якість грузинського вина, все інше на місці – пляжі, гори. Ми всіляко вітаємо ці відносини", - зазначив Саакашвілі.

Зрозуміло, інший президент принаймні сіпнув би колегу: «Ти що мелеш, Міхо, чачі перебрав... який експорт?» Але Віктор Андрійович пропустив повз вуха сказане. Інакше вчинити йому, гадаю, завадила урочистість моменту. Адже будь-які незграбні дії могли призвести до того, що ніжні паростки демократії виявилися б понівечені. По-друге, вже хто-хто, а Ющенко і Саакашвілі цілком прийнятно ставляться до експорту-імпорту «неодружених членів суспільства»: один з них має шлюб з американкою, у другого дружина - голландка.

Намагаючись бути люб`язним, Віктор Андрійович навіть заявив, що Україна готова взяти участь у врегулюванні конфліктів на території Грузії. Таким чином президент проявив надзвичайну щедрість щодо підзвітного людського матеріалу: забирайте дівчат для кохання та хлопців. Хлопців - щоб воювати, адже навіть їжакові ясно, до чого призведе «врегулювання конфліктів на території Грузії».

Проте у мене виникло серйозне запитання: а чи погодяться українські "неодружені члени суспільства" виступити як «одне з основних джерел експорту»? Щоб з`ясувати це, я вирішив вдати з себе грузина.

У бурці грузина

Оскільки моя зовнішність не дуже відповідає гірським стандартам, довелося діяти анонімно: я зареєструвався на чаті знайомствпід ніком ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ. Виставивши замітку про заяву Саакашвілі та пропозицію дівчатам в терміновому порядку діяти відповідно до президентської ініціативи, тобто експортуватися до Грузії як нареченим. Слід сказати, заклик залишився без відповіді. Тоді я розіслав кілька індивідуальних пропозицій дівчатам з такими ніками, як 35_НЕ_ЗАМУЖЕМ, 3aмiж_xoчy_дyжe-дyжe. Результат – той самий.

Ви, мабуть, знаєте, що ми, горці, люди такі наполегливі, наскільки й горді, тому я пішов далі і написав індивідуальні повідомлення власницям ніків ЗАМУЖЕМ,_НО НЕ ПРОТИВ, ЗАМУЖНЯЯ-ФЛИРТУЮЩАЯ. і ще комусь з схожими псевдонімами. «На мене не розраховуй», - писав їм ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ і скидав посилання на слова президента. Насправді це був такий тактичний хід – я йшов від зворотного, намагаючись зачепити їх своєю байдужістю. Але і заміжні ніяк не відгукувалися.

І ось у гарячому серці горця спалахнула радість: ГОРЯЧЕГО_ТБИЛИСЦА кілька разів віртуально поцілував хтось під ніком МаНьЯчКа. Я практично одразу написав їй, що мене звуть Бадрі, я тепер живу у Києві, і додав: «Виходь за мене заміж! Я покажу тобі старий Тіфліс», - перед очима одразу постав образ Саакашвілі. Мені згадалося, що всі мої знайомі вірмени – правнуки двадцяти шести бакинських комісарів, всі араби – лікарі, а всі грузини – родовиті аристократи, тому дописав: «Я із стародавнього княжого роду». МаНьЯчКа страшенно зраділа і запитала, чи є у мене фото. Я відповів, що, звичайно, є і став забивати в пошук дані: «молодий грузин», «фото». «Скільки тобі років?» - запитала співрозмовниця. «27», - відповів я. «А тобі?». «18». «Ейть!» «Що це означає????????» «Це грузинською персик!» «ааааааааааааа».

Тим часом пошук видав кілька портретів молодих грузинів, один з яких я вислав Маніячці. Співрозмовниця одразу чомусь пропала, а я вирішив з`явитися в чаті під убивчим ніком ГРУЗИН_НА_ЛЕКСУСЕ.

Для розігріву закинув кілька віртуальних букетів і поцілунків всім дівчатам України, потім зробив кілька приватних візитів. Але, мабуть, незрозуміле слово «Лексус» настільки збентежило потенційних громадянок Грузії, що мої пориви залишилися без відповіді. Утім, довго сумувати не довелося: незабаром мені в «приват» сама написала особа з ніком IDEAL!!!!!!!: «Який пафос!» - захопилася вона. «Ще б пак», - відповів я і скинув посилання на слова грузинського президента. «Ага!.. хо! зараз же... аргинда, бидчо! я в шоці від нашого президента і вважаю, що це повне марення!!!!!!!!!!!!!!!!!!» - відповіла IDEAL!!!!!!! Я заперечив, що Ющенко тут ні до чого. «Але наш погодився... тому не в кращому світлі постав», - сказала співрозмовниця. «Змішення крові повністю різних націй - це надто!!! абсолютно різна ментальність». - «Та до чого тут кров? У мене начальник одружений з грузинкою, і нічого». - «Гаразд, я спілкувалася з грузинами... це інші люди». Така от невесела відбулася в нас розмова.

Помітно засмутившись, я знову ввійшов до чату, цього разу під ніком «БЕДНЫЙ_ГРУЗИН». Такий псевдонім був породжений не стільки моїм підупалим настроєм, скільки спробою впливати на материнський інстинкт українок через жалість. Відразу повідомив всім, що я новенький тут, приїхав до Києва з Тбілісі на заклик президента Михайла Саакашвілі.

Мені тут же відповіли двоє: -Бедный_романтик- і ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ. Хлопці гостинно поцікавилися, які у мене проблеми. Я пояснив, що, мовляв, політика держави не зовсім сходиться з політикою окремих людей. «Тепер тут легко грузинам жити: Ющенко і Саакашвілі підписали угоди про спрощення порядку надання і припинення громадянства громадянам Грузії, які постійно живуть на території України, і громадянам України, які постійно живуть на території Грузії», - висловив знання реалій ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ. «Я не проти звісно.... але сподіваюся Саакашвілі це жартома сказав», - заявив -Бедный_романтик-. ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ сказав, що краще було їхати не до Києва, а до Чернігова, «там дівки незіпсовані». Поговорили трохи за життя, ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ побажав мені вдалих пошуків. Я вирішив продовжити їх наступного дня.

Це відбувалося п`ятого березня, а шостого я знову ввійшов до чату під нікому «БЕДНЫЙ_ГРУЗИН» і побачив повідомлення від людини з псевдонімом «Кучерявый_болерун». «Превед милашка.. ты правда грузин!» - писав він мені. «Та пішов ти, кучерявий урод!!!!!!!» - відповів я і кинув чат. Настрій був остаточно зіпсований. Я вирішив: хай Ющенко і Саакашвілі самі розбираються в цьому, мене це не більше не обходить. До речі, якщо хочете подивитися на результати мого спілкування, ввійдіть самі до чату під ніками «ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ», «ГРУЗИН_НА_ЛЕКСУСЕ», «БЕДНЫЙ_ГРУЗИН». Набирати великими буквами, пропусків не треба. Пароль: 1970.

Олексій Подорожній, Харків