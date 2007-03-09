У конкурсі Міліцейська красуня перемогла оперуповноважена ВБЕЗ

Переможницею конкурсу “Міліцейська красуня Львівщини”, який вперше проводився у Львові і був приурочений до жіночого свята 8 березня, стала оперуповноважена відділу боротьби з економічними злочинами Шевченківського райвідділу міліції Львова, лейтенант міліції Вікторія НЕНИН.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. начальника ЦГЗ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

Як поінформував Д.ХАРЧУК, на звання найвродливішої міліцейської красуні претендували загалом кілька десятків співробітниць міліції віком до 30 років - співробітниці внутрішніх військ, карного розшуку, управління по боротьбі з економічними злочинами та інші.

Переможниця була нагороджена цінним подарунком, який отримала особисто з рук начальника ГУ МВС України у Львівській області генерал-майора міліції Михайла ЦИМБАЛЮКА.