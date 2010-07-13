Під Києвом автобус зіткнувся з двома авто: 4 поранених

Вчора, об 11-й годині, на Київщині, на 25 км автодороги Київ-Одеса, у селі Глеваха Васильківського району, водій автобуса “Mersedes-Benz”, рухаючись у напрямку м. Києва, не обрав безпечної швидкості та дистанції, скоїв зіткнення з автомобілями “Range Rover” та “Audi A3”, що зупинилися перед пішохідним переходом.

Про це УІНАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Унаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса “Mersedes-Benz” отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Васильківської райлікарні.