У зіткненні Chevrolet і Mersedes загинув чоловік

На Тернопільщині внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом загинув 37-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, дорожньо-транспортна пригода сталася учора в місті Бучач за участю автомобілів Chevrolet Lacetti та Mersedes-Benz Sprinter. Внаслідок зіткнення пасажир легковика помер на місці аварії, ще два потерпілих, в тому числі і водій Chevrolet отримали травми. Їх доставлено у відділення інтенсивної терапії Бучацької районної лікарні.