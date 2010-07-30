У зіткненні Chevrolet і Mersedes загинув чоловік
10:27, 30 липня 2010Разное
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ДТП на Тернопільщині
На Тернопільщині внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом загинув 37-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, дорожньо-транспортна пригода сталася учора в місті Бучач за участю автомобілів Chevrolet Lacetti та Mersedes-Benz Sprinter. Внаслідок зіткнення пасажир легковика помер на місці аварії, ще два потерпілих, в тому числі і водій Chevrolet отримали травми. Їх доставлено у відділення інтенсивної терапії Бучацької районної лікарні.
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