Люди Шуфрича витягли з річки легковик: пошуки водія тривають

14:46, 25 березня 2007
Разное
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Вікна в автомобілі розбиті

У річці Десна, біля села Новосілки Вишгородського району Київщини, працівниками Київського річкового координаційного аварійно-рятувального центру МНС був знайдений і піднятий із води за допомогою крану легковик, який 19-го березня разом із водієм впав у річку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Вікна в автомобілі розбиті, водій іще не знайдений.

 

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