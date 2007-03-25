Люди Шуфрича витягли з річки легковик: пошуки водія тривають
14:46, 25 березня 2007Разное
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Вікна в автомобілі розбиті
У річці Десна, біля села Новосілки Вишгородського району Київщини, працівниками Київського річкового координаційного аварійно-рятувального центру МНС був знайдений і піднятий із води за допомогою крану легковик, який 19-го березня разом із водієм впав у річку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Вікна в автомобілі розбиті, водій іще не знайдений.
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