Голландський краб швидко розмножується в Азовському морі

Учені Інституту біології південних морів Національної академії наук України (м. Севастополь) констатують різке збільшення чисельності в Азовському морі одного з відносно нових видів вселенців - маленького голландського краба.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора ІнБПМ із наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ, який повернувся до Севастополя з комплексної гідробіологічної експедиції ІнБПМ (проходила з 3 по 12 серпня) з оцінки екологічного стану основних груп морських і прісноводих організмів у Сиваші, Азовському морі (в межах Казантіпського природного заповідника й прилеглих акваторій).

«Зараз цей краб у величезній кількості розвинувся, вельми висока його чисельність у районі Казантіпу», - зазначив О.БОЛТАЧОВ.

При цьому, за його словами, поки вчені не можуть назвати точну причину збільшення чисельності популяції голландського краба. «І це питання ще вивчатимемо», - сказав О.БОЛТАЧОВ.

Учений додав, що вселенці є екологічно пластичними видами, і можуть скласти хорошу конкуренцію місцевим, аборигенним видам бентосних, тобто, донних тварин, перш за все ракоподібним. «(Голландський краб) може руйнувати гнізда бичків, поїдати їхню ікру. Загалом, здатний приносити певну шкоду. Єдине, чому він допомагає, - під час загибелі риби виступає хорошим санітаром морів», - сказав заступник директора ІнБПМ.