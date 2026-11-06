Росія показала запуск малогабаритних крилатих ракет із гелікоптера Мі-28

На кадрах видно, як Мі-28 запускає ракету з пілона під коротким крилом.

Міністерство оборони РФ опублікувало відео, на якому ударний гелікоптер Мі-28НМ запускає малогабаритну крилату ракету під час бойових дій проти України.

Про це повідомляє Defence Blog. За оцінками оглядачів, на відео може бути ракета S8000 "Бандероль" або її близький аналог Dan-T. Обидва вироби мають реактивний двигун і належать до категорії відносно недорогих засобів ураження.

На кадрах видно, як Мі-28НМ запускає ракету з пілона під коротким крилом. Водночас точний тип ракети, дата запуску та ціль, по якій здійснювався удар, офіційно не розголошуються.

Відео дня

Російська сторона заявляє, що дальність польоту цих ракет може сягати 500 км. "Бандероль" може нести 50 кг бойової частини, тоді як Dan-T – 135 кг. За конструкцією та використанням вони працюють як невеликі крилаті ракети - летять за заданим маршрутом на малій висоті за допомогою реактивного двигуна, керуються за допомогою супутникової та інерціальної навігації та несуть боєголовку до цілі без повернення.

Раніше їх запускали за наземних установок, а також за допомогою використання з різних типів авіаційних платформ - гелікоптера Мі-28 та винищувачів Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 та Су-57.

Аналітики вважають, що особливістю нової демонстрації стало підтвердження того, що Росія інтегрує такі боєприпаси й на ударні гелікоптери Мі-28НМ.

"Бандероль" та "Дань-Т" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у наступному році росіяни планують виготовити близько 10 тисяч перспективних ракет "Дань-Т".

Крилата ракета "Дань-Т" станом на серпень могла запускатися як з наземних, так і з повітряних платформ. Запуски можуть здійснюватися з літаків Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 та гелікоптера Ми-28.

"Дань-Т" розрахована на ураження бронетехніки, укріплених польових позицій та легкої інфраструктури. Технічні характеристики схожі на S8000 "Бандероль" - боєприпас, що запускається з гелікоптера Ми-28 та важкого БпЛА "Орион".

"Бандероль" – відносно дешеву нову зброю, яка несе менший боєзаряд, ніж звичайні крилаті ракети, але може змусити Україну використовувати ті самі обмежені та дорогі засоби ППО для її перехоплення. Росія застосувала ракети "Бандероль" під час нічного масштабного нападу на Україну в четвер, що стало черговим прикладом дедалі частішого використання Москвою недорогої зброї, призначеної для подолання засобів ППО України.

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