У Києві хочуть відмінити реверсний рух на мостах

Столична влада має намір в цьому році відмінити реверсний рух на мостах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам в.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Іван САЛІЙ.

«В цьому році будемо займатись. Припинимо всі процедури», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи збирається міська влада якось реагувати на високу аварійність на мосту Патона у часи роботи там реверсного руху.

За словами І.САЛІЯ, реверсний рух на цих двох об’єктах (йдеться про Московський міст та міст Патона –УНІАН) реверс буде знято по черзі. І.САЛІЙ також зазначив, що він вважає злочином введення такого режиму руху транспорту і назвав таке рішення волютнаристським, яке привело до численних аварій і забрало життя багатьох людей.