Чоловік спробував вчинити акт самоспалення біля Луганської ОДА

Сьогодні близько 15.00 біля сходів будівлі Луганської облдержадміністрації 40-річний громадянин вчинив спробу самоспалення, обливши себе запалювальною сумішшю .

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, черговий міліціонер Управління державної служби охорони Анатолій ГУТОРОВ, який знаходився на службі в будівлі ОДА, відразу ж відреагував на надзвичайну подію. Правоохоронець збив полум’я і загасив одяг на чоловікові, врятувавши його від загибелі. При цьому сам правоохоронець одержав опік рук другого ступеня.

За героїчний вчинок А.ГУТОРОВ був заохочений керівництвом Управління МВС України в Луганській області.