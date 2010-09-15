МВС має намір замінити патрульні машини за рахунок виробників

Оновити парк міліцейських машин за рахунок впровадження новітніх та екологічно безпечних технологій для автомобілів – такі перспективи цілком реальні. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра внутрішніх справ України Дмитра ВОРОНИ із керівництвом компанії «Тойота Україна».

В зустрічі брали участь також директор ТОВ «Український інститут проблем екології та енергозбереження» Сергій ЄРМІЛОВ та голова Національного агентства екологічних інвестицій України Сергій ОРЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у ході зустрічі зазначалося, що “робочі характеристики таких автомобілів дозволяють завдяки сучасним технологіям запускати двигун без краплини СО2”.

У повідомленні нагадується, що кожна країна має певні квоти на викиди СО2 в атмосферу. “Україна засмічує навколишнє середовище продуктами своєї життєдіяльності значно менше, ніж інші крани”, - зазначили в ДЗГ МВС і додали, що саме за рахунок квот, виділених Україні, виробники автомобілів зголосилися надати МВС України новітні автомобілі.

Заступник міністра Д.ВОРОНА зазначив: “Ми ведемо переговори з крупними автокорпораціями для того, аби забезпечити автомобілями особовий склад міліції”. При цьому він додав, що “оновлення автомобільного парку працівників органів внутрішніх справ може відбутися абсолютно безкоштовно для МВС – за рахунок компаній виробників”.