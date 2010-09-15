У ДТП на Хмельниччині двоє людей загинуло та чотирьох травмовано

Біля с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької області на автошляху Житомир - Чернівці внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули дві особи та 4 особи з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього за добу на території країни зареєстровані 102 дорожньо-транспортні події, в яких загинуло 23 особи та 125 – травмовано.