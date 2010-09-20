У двох ДТП з маршрутками одна людина загинула, близько 20 поранені

У результаті зіткнення маршрутного таксі «Мерседес» і легкового автомобіля Daewoo Nexia, що сталося сьогодні на 61-му км автотраси «Одеса-Рені», три пасажири дістали поранення середнього ступеня тяжкості, 9 чоловік – травми і удари.

Як уточнили УНІАН у прес-службі обласного управління Державтоінспекції, «потерпілих доставлено до лікарні, загрози їхньому життю немає».

За попередньою оцінкою, винуватець ДТП - 19-річний водій Daewoo Nexia, який, рухаючись з Татарбунар, відволікся від керування автомобілем, виїхав на стрічну смугу і зіткнувся з маршрутним таксі, що рухався назустріч . Від удару маршрутка перекинулася, на момент зіткнення в її салоні перебувало 18 чоловік.

Друге ДТП сталося сьогодні на околиці Одеси: при в`їзді на Іванівський шляхопровід мікроавтобус "Газель" зіткнувся з вантажівкою MAN, внаслідок чого одна людина загинула, кілька пасажирів травмовані, серйозно пошкоджено кузов маршрутки.

За словами представника прес-служби облДАІ Олени ЯКОВЧУК, «потерпілі госпіталізовані, подробиці аварії інспекторами ДАІ уточнюються і документуються.