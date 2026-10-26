Ціни на АЗС зросли на понад 2 гривні: скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні

Найбільше здорожчав автогаз.

У понеділок ціни на пальне в Україні зросли, причому найбільше подорожчав автогаз – в середньому на 1,73 грн/л. Деякі мережі підняли ціну на автогаз на 2 гривні або більше, повідомляє НафтоРинок.

Здорожчання автогазу на заправках SOCAR стало найбільшим – одразу на 2,6 грн – з 53,9 до 56,5 грн/л. Зростання на дві гривні фіксують на АЗС UPG та Ukrnafta. UPG тепер продає автогаз по 54,9 грн/л, Ukrnafta – по 52,9 грн/л. У Дніпрі Neftek підняла ціну на автогаз також на 2,6 грн – до 57,5 грн/л.

Автогаз на OKKO здорожчав на 1,6 грн – до 56,5 грн/л, WOG – на 1,9 грн, до 56,9 грн/л. У Києві KLO додала 1 грн – до 54,9 грн/л, а AMIC – 1,44 грн, до 55,02 грн/л. На заправках WOG також зросла ціна на дизельне пальне до 106,90 грн/л – це плюс одна гривня.

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Загалом автогаз (LPG) здорожчав на 1,73 грн до середньої позначки 54,99 грн/л з діапазоном цін 52,49–57,5 грн/л. Інші види пального додали від 6 до 26 копійок в середньому.

Так, ціна на бензин А-95 зросла до 90,73 грн/л (+0,06 грн) з розкидом цін 87,99–94,9 грн/л. Бензин А-92 коштує 86,58 грн/л (+0,2 грн) у межах 84,49–87,9 грн/л, а дизельне пальне –103,96 грн/л (+0,26 грн) у межах 100,99–107,5 грн/л.

Ціни на пальне – останні новини

Ціни на нафту у четвер зросли на понад 3 долари за барель після нових атак хуситів на Саудівську Аравію. Це посилило побоювання щодо ширшої ескалації конфлікту та нових перебоїв із постачанням нафти з ключового експортного регіону світу.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що ціни на дизель в Україні можуть зрости ще на 2-3 гривні за літр, якщо світові ціни на пальне залишатимуться високими.

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