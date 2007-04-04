Аби встигнути на поїзд, чоловік ”замінував” вокзал

Столична міліція затримала громадянина, який повідомив про замінування вокзалу “Київ-Пасажирський”, аби встигнути на поїзд.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, сигнал про замінування вокзалу надійшов о 23 годині 10 хвилин до чергової частини на станції Київ-Пасажирський. Дзвінок був зроблений з телефона-автомата. Невідомий чоловік повідомив про те, що через годину буде приведений в дію вибуховий пристрій. Та завдяки оперативним діям міліції, вжитим негайно після отримання тривожного сигналу, було затримано зловмисника, який ледь не став причиною зупинення на тривалий час роботи вокзалу. Як з‘ясувалося згодом, не було ані вибухового пристрою, ані політичних підтекстів у діях телефонного терориста. 44-річний чоловік, уродженець Чернігівщини, вирішив таким чином затримати поїзд, на який спізнювався.

Як зазначили в ДГЗ МВС, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, загрозу безпеці громадян згідно зі статтею 259 Кримінального Кодексу України передбачається штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років. Якщо ж такі дії спричинили тяжкі наслідки, або вчинені повторно передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п‘яти років.