Затримано водія, який на смерть збив юнака і втік

Трагедія на Київщині

Працівники ДАІ разом зі співробітниками управління карного розшуку Київської області затримали водія, підозрюваного у скоєнні ДТП із смертельними наслідками. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 19 вересня близько опівночі в смт Глеваха Київської області невідомий водій, керуючи автомобілем “Порш-Каєн”, на пішохідному переході смертельно травмував 17-річного юнака, жителя Хмельницької області. З місця пригоди водій-правопорушник втік. Розшукуваний автомобіль знайдено і доставлено на майданчик тимчасового утримання.

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