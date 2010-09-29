Янукович став «іграшковим чоловічком» (фото)

Компанія "Arzinger" на своєму презентаційному матеріалі розмістила зображення чоловічка з конструктора "Лего", схожого на Президента України Віктора Януковича, пише ОстроВ.

Сьогодні Президент відвідав у Донецьку III Міжнародний інвестиційний саміт Donbass Investment Destination «державно-приватне партнерство в контексті нової економічної політики України». І в своєму завершальному слові на першому засіданні саміту заявив, що сьогодні є інтерес всіх сторін до розвитку продуктивного партнерства держави і бізнесу. “На цьому етапі більше за всіх виграють країна і народ, а програють чиновники, оскільки корупція ставатиме все менше і менше”, – сказав Янукович.

Дані про те, чи бачив глава держави свого «іграшкового двійника» наразі відсутні.