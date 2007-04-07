Прибуття Благодатного вогню затримується
20:42, 07 квітня 2007Разное
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Церемонію перенесено на 23.00
Церемонію передачі Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Благодатного вогню представникам церков перенесено вже на 23.00.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Церемонію перенесено через затримку офіційної делегації України, яка має привезти з Єрусалиму Благодатний вогонь, додали у прес-службі.
В.ЮЩЕНКО сьогодні о 23.00 у Національному заповіднику «Софія Київська» зустріне українську делегацію, що привезла Благодатний вогонь з Єрусалиму, і передасть святиню представникам церков.
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