Прибуття Благодатного вогню затримується

Церемонію передачі Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Благодатного вогню представникам церков перенесено вже на 23.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Церемонію перенесено через затримку офіційної делегації України, яка має привезти з Єрусалиму Благодатний вогонь, додали у прес-службі.

В.ЮЩЕНКО сьогодні о 23.00 у Національному заповіднику «Софія Київська» зустріне українську делегацію, що привезла Благодатний вогонь з Єрусалиму, і передасть святиню представникам церков.