ДТП поблизу Варшави: 17 загиблих, 1 поранений

Сьогодні вранці у столичному Мазовецькому воєводстві в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 17 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, аварія сталася сьогодні близько 6.00 за місцевим часом. Пасажирський автобус Volkswagen Transporter зіткнувся з вантажівкою.

Представники поліції в ефірі TVN24 назвали аварію однією із найбільших в історії Польщі, зауваживши, що її причиною, швидше за все, стала занадто висока швидкість, з якою рухалися транспортні засоби, та погана видимість на дорозі через туман.

Один пасажир автобуса, в якому загалом перебувало 18 осіб, та двоє людей із вантажівки доставлені до лікарні.

Дорога, на якій сталося ДТП повністю, заблокована.

Представник прес-служби мазовецької поліції Магдалена СІЧЕК-ЗАЛЕВСЬКА зауважила, що автобус був переповнений, а пасажири не були пристебнуті ременями безпеки

За даними польських медіа, на місце катастрофи виїхали міністр внутрішніх справ та адміністрації Єжи МІЛЛЕР та Мазовецький воєвода Яцек КОЗЛОВСЬКИЙ.