Телевізори Samsung продовжують передавати дані навіть після вимкнення стеження, - звіт

ACR вбудована в операційну систему телевізора, тому може розпізнавати контент практично з будь-якого джерела.

Як і багато інших виробників телевізорів, Samsung оснащує свої пристрої функцією автоматичного розпізнавання контенту (ACR). Вона безперервно робить цифрові знімки екрану та звуку, щоб визначати перегляданий контент і показувати власникам більш релевантну рекламу.

Користувачі можуть вимкнути ACR у налаштуваннях, але це, схоже, спрацьовує не завжди. Нове дослідження Northeastern University показало, що навіть після вимкнення функції стеження телевізори деяких марок продовжують надсилати на зовнішні сервери трафік, що відповідає цьому протоколу.

Загалом було протестовано 12 телевізорів від 10 брендів на різних ОС. На телевізорах LG, Sony, Amazon та пристроях на базі VIDAA вимкнення ACR насправді зупиняє передачу даних. А ось на телевізорах Samsung, на частку яких припадає близько 30% ринку Smart TV, – ні. Подібна поведінка спостерігається й у телевізорів Vizio.

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Передача даних фіксувалася у всіх 30 тестах зі стрімінговим сервісом Samsung, у 41 із 60 тестів із використанням антени (ефірне ТБ), у 18 із 30 тестів із підключенням через HDMI (зовнішнє джерело) та у шести із 30 тестів із сервісом Tubi.

Раніше Samsung уже опинялася в центрі скандалу через використання ACR. Проти компанії подав позов генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон. Пізніше Samsung уклала угоду, згідно з якою компанія зобов’язалася не збирати дані ACR без попереднього інформування користувачів та отримання їхньої згоди.

Єдиним обнадійливим моментом стало те, що трафік, який надсилали телевізори Samsung навіть із вимкненою функцією ACR, був зашифрований. Через це дослідники не змогли точно встановити, які саме дані передавалися. Вони лише зазначили, що така активність може становити потенційну загрозу конфіденційності користувачів.

При цьому трафік ACR на телевізорах з ОС VIDAA взагалі не шифрується. Це означає, що будь-хто, хто перебуває між телевізором і сервером, наприклад інший користувач тієї ж мережі або інтернет-провайдер, потенційно може прочитати дані, що передаються.

Щоб уникнути відстеження за допомогою ACR, дослідники рекомендують відключити телевізор від інтернету та використовувати зовнішній пристрій для потокового відтворення контенту, який не застосовує цю технологію.

Samsung – не єдиний виробник телевізорів, якого звинувачували в надмірному зборі даних користувачів. Подібні претензії лунали й на адресу LG. Розслідування показало, щосмарт-телевізори записують голос користувачів у рамках роботи функцій штучного інтелекту, а монітори встановлюють програмне забезпечення без запиту.

УНІАН розповідав, що користувачі за допомогою ШІ перетворюють смарт-телевізори на "дурні". Спеціальні інструменти відключають непотрібні додатки та функції стеження, залишаючи лише те, що дійсно потрібно для перегляду контенту.

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