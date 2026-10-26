У Європі створюють електричний літак на 90 пасажирів із дальністю до 1000 км

Нідерландський стартап Elysian Aircraft розробляє пасажирський літак E9X із повністю електричною силовою установкою. Перші випробування ключових технологій для нього пройшли успішно, повідомляє Euronews.
"Ще донедавна в науковій спільноті та авіаційній галузі панував справжній консенсус щодо того, що експлуатація великих електричних літаків ніколи не буде технічно здійсненною. Наші прикладні дослідження конструкції літака повністю спростували це припущення", – наголосив співзасновник компанії Даніель Розен Якобсон.
Команда інженерів наразі зосереджена на доопрацюванні моделі, розрахованої на перевезення 90 пасажирів на коротких і середніх маршрутах без прямих викидів вуглекислого газу. У проєкті використовують передові технологічні рішення, розроблені в межах стратегічного партнерства з Делфтським технічним університетом.
Конструкція літака передбачає шість електродвигунів і подовжені крила з розмахом понад 50 метрів, спеціально спроєктовані для розміщення акумуляторних батарей.
"Усе залежить від загальної маси літака. Ми фактично працюємо в умовах жорстких обмежень на всіх етапах розробки, постійно намагаючись зменшити вагу й оптимізувати кожен елемент конструкції", – зазначив Якобсон.
Elysian Aircraft пропонує новий підхід до декарбонізації авіаперевезень.
"Усе крило літака використовується для розміщення акумуляторів, що дає змогу накопичувати енергію. Це інноваційне конструкторське рішення, яке гарантує успіх моделі", – каже Якобсон.
Кожен акумуляторний модуль важить близько 1000 кілограмів, тому літак злітатиме приблизно з 40 тоннами акумуляторів на борту.
У лабораторії в Амстердамі команда вдосконалює кожну підсистему проєкту E9X. Усі компоненти – від кабельних мереж до структурних акумуляторних блоків – проходять випробування на витривалість, щоб мінімізувати вагу та забезпечити максимальну ефективність.
Хоча технічні патенти залишаються конфіденційними, розробники підтвердили, що конструкція літака запозичує перевірені часом рішення з історії авіації. Зокрема, елементи конструкції таких легендарних літаків, як розвідувальний U-2 та класичний чотиримоторний Douglas DC-8.
Успішні наземні випробування E9X наближають сертифікацію повноцінного літака для комерційних авіаперевезень. Завдяки прискореним темпам розробки перспектива комерційних авіаперевезень із нульовими викидами стає дедалі реальнішою.
Електричні літаки – чому це важливо
Світовий авіаційний трафік стрімко зростає і, за прогнозами, до 2046 року може сягнути 10 мільярдів пасажирів. Це створить величезне екологічне навантаження на планету.
Авіаційна галузь є значним джерелом викидів парникових газів, а наслідки цього вже помітні у вигляді тривалих посух, танення льодовиків і повторюваних екстремальних погодних явищ.
Єдиний, на думку фахівців, шлях до виправлення ситуації – суттєво скоротити вуглецевий слід завдяки впровадженню екологічно чистих технологій.
Інноваційні авіалайнери – інші новини
Elysian – лише один із численних розробників інноваційних пасажирських літаків, які можуть змінити світ авіаперевезень у майбутньому. Найбільше таких компаній знаходиться у США.
Як повідомляв УНІАН, перший випробувальний політ прототипу інноваційного авіалайнера JetZero Z4 має відбутися у четвертому кварталі 2027 року. Раніше розробники не називали точнішої дати, обмежуючись орієнтовними термінами.
Нагадаємо також, що американська компанія Electra презентувала проєкт перспективного пасажирського літака в межах дослідницької програми NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050. Розробка передбачає створення великого авіалайнера, здатного перевозити понад 100 пасажирів.