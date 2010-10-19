"Нива", яка потонула з трьома людьми, належала батьку одного із загиблих

Автомобіль з трьома молодими людьми потонув у водоймищі Запорізької області через те, що водій не справився з керуванням.

Така на сьогоднішній день, за даними ЦГЗ ГУ МВС України в Запорізькій області, основна версія події у Веселовському районі, де напередодні ввечері у штучне водоймище потрапила "Нива" з 3 чоловіками, жоден з яких не вижив.

"Особи загиблих встановлені. Всі - жителі району 1983, 1989 і 1992 р.н. Тілесні ушкодження на тілах відсутні. За попереднім висновком, молоді люди потонули. Очевидно, водій 1989 р.н. не справився з керуванням на мокрій дорозі", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що підтвердженням саме цієї версії є і те, що "Нива", котра потонула з людьми, належала батьку одного із загиблих, який узяв її без дозволу.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня о 19.40 у водоймищі біля с. Широке Веселовського району Запорізької області в штучному водоймищі (колишній очисній споруді глибиною близько 4 метрів) на відстані приблизно 6 метрів від берега був виявлений легковий автомобіль "Нива". Діставши його на берег за допомогою спецпристосувань працівники МНС виявили в салоні тіла 3 молодих чоловіків.