Глава греко-католиків освятив хрест на будинку військового комісаріату

Сьогодні з нагоди 100-річчя заснування Івано-Франківської Духовної семінарії УГКЦ імені священномученика Йосафата на будинку місцевого військового комісаріату, де до 1945 року була розміщена семінарія, встановлено меморіальний хрест. Хрест освятив глава УГКЦ Любомир ГУЗАР.

Як повідомив УНІАН підполковник Тарас ГРЕНЬ із Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, в урочистому богослужінні з нагоди освячення хреста взяли участь правлячий архієрей Івано-Франківської єпархії Володимир ВІЙТИШИН, а також керівництво обласного військового комісаріату. Коли постало питання щодо встановлення на будинку військового комісаріату пам’ятного знака, духовенство зустріло повне розуміння з боку командування військами Західного оперативного командування.

Сьогодні з нагоди 100-річчя заснування духовної семінарії УГКЦ в обласній філармонії відбулася урочиста академія за участю духовенства та влади, громадськості області. Землю під будівництво духовної академії викупив свого часу тодішній Станіславський (Івано-Франківськ з 1962 року – УНІАН) правлячий архієпископ Андрей Шептицький.