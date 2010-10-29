Контрабандист проковтнув 42 презервативи з діамантами

Поліція розташованого на півдні Індії міста Ченнаї затримала в аеропорту чоловіка, який, як пізніше з`ясувалося, намагався контрабандою провезти в своєму шлунку 2060 діамантів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Times of India.

Коштовні камінці, загальна вартість яких оцінюється від 337 до 670 тисяч доларів, були розфасовані в 42 презервативи.

На допиті 35-річний уродженець Шрі-Ланки поводився дивно, йому явно було некомфортно сидіти. Поліцейські доставили Рафі на обстеження в госпіталь, де лікарі виявили справжню причину болю. Йому дали випити проносного, нагодували бананами, і за шість годин всі контрабандні діаманти вийшли з організму.

Як зазначає видання, наймачі камнековтача-рекордсмена заплатили йому за роботу лише 10 тисяч індійських рупій, тобто трохи менше 225 доларів.