Затриманий підробляв протокол голосування в туалеті

Сьогодні у приміщенні територіальної виборчої комісії Індустріального району Дніпропетровська затримано невідомого чоловіка, який у туалеті підробляв протокол за результатами голосування на виборчій дільниці № 03104.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив керівник обласної громадської організації «Незалежна асоціація журналістів» Іван КРАСІКОВ.

За його словами, чоловіка викрили під час підроблення протоколу спостерігачі. Зловмисника було офіційно передано правоохоронним органам для розслідування.