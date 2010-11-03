3 листопада - Міжнародний день чоловіків

Напередодні міжнародного Дня чоловіків, який з 2000 року відзначається 3 листопада, Федеральна статистична служба ФРН оприлюднила дані про становище чоловіків у Німеччині, повідомляє Лента.ру з посиланням на Bild.

Наголошується, що в 82-мільйонній Німеччині живуть 39,9 мільйона чоловіків. При цьому 10,6 мільйона живуть разом мамою і татом в рідній домівці - половина з них старша 18 років.

З решти 29,3 мільйонів дві третини одружені (63 відсотки). Ще 9 відсотків не одружені, але мають постійного партнера. 27 відсотків живуть самі, нарешті, 1 відсоток припадає на самотніх батьків.

Вік одружених німецьких чоловіків в середньому - 55,6 років; чоловіків, які не одружені, але мають співмешканку - 40,6 років. Середній вік неодружених становить 46,2 року.

60 відсотків німецьких чоловіків мають надмірну вагу (у жінок цей показник - 43 відсотки). У віковій групі від 55 років надмірну вагу мають 70 відсотків, при цьому серед одружених частка огрядних становить 69 відсотків, а серед вдових - 67 відсотків. Серед самотніх чоловіків надмірну вагу мають 43 відсотки.