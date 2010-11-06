Вантажівка з бетоном впала на поїзд
00:09, 06 листопада 2010Разное
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Прикрощі на шляху до Лондона
У Великобританії кілька людей дістали поранення внаслідок падіння з мосту вантажівки, яка приземлилася на поїзд, що проходив під ним, повідомляє Бі-бі-сі.
У середині дня автобетономішалка протаранила огорожу моста і впала на поїзд, що прямував з Гілдфорда до Лондона.
"Вантажівка приземлилася на пасажирський вагон. Про жертви поки що не повідомляється, проте, за останніми даними, кілька чоловік поранені", – цитують інформаційні агентства представника залізничної компанії.
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