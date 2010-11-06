Вантажівка з бетоном впала на поїзд

У Великобританії кілька людей дістали поранення внаслідок падіння з мосту вантажівки, яка приземлилася на поїзд, що проходив під ним, повідомляє Бі-бі-сі.

У середині дня автобетономішалка протаранила огорожу моста і впала на поїзд, що прямував з Гілдфорда до Лондона.

"Вантажівка приземлилася на пасажирський вагон. Про жертви поки що не повідомляється, проте, за останніми даними, кілька чоловік поранені", – цитують інформаційні агентства представника залізничної компанії.