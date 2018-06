Японські автоконцерни втрачають мільярди доларів

Втрати прибутку семи найбільших автовиробників Японії за цей фінансовий рік через зростаючий курс ієни становитимуть 810 мільярдів ієн (понад 10 мільярдів доларів), повідомила телекомпанія NHK.

Рекордно високий за останні 15 років курс японської валюти призводить до втрат прибутків від експорту при перерахунку її в національну валюту, а також стає причиною зростання цін на товари, вироблені в Японії, при їх постачаннях за кордон.

За підсумками першого півріччя поточного фінансового року сім найбільших автовиробників країни - Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd., Mitsubishi Motors, Mazda Motor Corporation, Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd. - були змушені змінити прогноз курсу валют, закладений в розрахунки компаній, з рівня близько 90 ієн за долар до 84-85 ієн за долар.

В результаті прогнозований прибуток компаній скоротиться у Toyota - на 320 мільярдів ієн (4 мільярди доларів), у Nissan - на 185 мільярдів ієн (2,3 мільярда доларів), у Honda - на 162 мільярди ієн (близько 2 мільярдів доларів).

Серед японських автоконцернів зміцнюється тенденція купувати деталі за кордоном і збільшувати виробництво на зарубіжних заводах своїх компаній.

Проте, як зазначають автовиробники, якщо ієна продовжить зміцнюватися і надалі, це змусить їх перевести виробництво з Японії за межі країни. Повернути його назад буде непросто, вважають представники автоіндустрії.

Для економіки Японії це створить низку серйозних проблем - скорочення великої кількості робочих місць, зростання безробіття, зниження надходжень від податків та іншими негативними наслідками.