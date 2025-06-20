Сполучені Штати Америки не виключають застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському обʼєкту Фордо.
Про це із посиланням на чиновника Білого дому повідомила в соцмереж Х журналістка Fox News Жакі Хайнріх. За її словами, американські військові "не сумніваються в ефективності бункерних підривників для ліквідації об'єкту Фордо".
Співрозмовник журналістки також заперечує, що "будь-які варіанти (включно з тактичною ядерною зброєю) були зняті зі порядку денного".
Що передувало
Заява Жакі Хайнріх стосується матеріалу видання The Guardian, в якому журналісти писали про те, що американський президент Дональд Трамп досі не ухвалив рішення щодо удару по ядерному об’єкту Фордо в Ірані через невпевненість у тому, що навіть бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни зможе гарантовано його знищити.
Співрозмовники видання зазначили, що ефективність GBU-57 була предметом глибоких суперечок у Пентагоні з початку каденції Трампа. Через те, наскільки глибоко розташований обʼєкт Фордо, допускалося, що знищити його може лише тактична ядерна зброя. Та президент США такий варіант не розглядає, стверджували журналісти:
"Трамп не розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї по Фордо, і таку можливість не представили міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн під час зустрічей у ситуаційній кімнаті Білого дому, повідомили двоє людей, знайомих з цим питанням. Але представникам оборонного відомства, які брали участь у брифінгу, було сказано, що використання звичайних бомб, навіть у складі ширшого ударного пакету з декількох GBU-57, не проникне достатньо глибоко під землю і завдасть достатньо шкоди, щоб обрушити тунелі і поховати його під завалами", – йдеться у матеріалі.
Зазначалося, що Трамп все ще очікує, що загроза втручання США у конфлікт змусить Іран сісти за стіл переговорів.