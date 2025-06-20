Зазначається, що американські військові "не сумніваються в ефективності бункерних підривників для ліквідації об'єкту Фордо".

Сполучені Штати Америки не виключають застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському обʼєкту Фордо.

Про це із посиланням на чиновника Білого дому повідомила в соцмереж Х журналістка Fox News Жакі Хайнріх. За її словами, американські військові "не сумніваються в ефективності бункерних підривників для ліквідації об'єкту Фордо".

Співрозмовник журналістки також заперечує, що "будь-які варіанти (включно з тактичною ядерною зброєю) були зняті зі порядку денного".

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Що передувало

Заява Жакі Хайнріх стосується матеріалу видання The Guardian, в якому журналісти писали про те, що американський президент Дональд Трамп досі не ухвалив рішення щодо удару по ядерному об’єкту Фордо в Ірані через невпевненість у тому, що навіть бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни зможе гарантовано його знищити.

Співрозмовники видання зазначили, що ефективність GBU-57 була предметом глибоких суперечок у Пентагоні з початку каденції Трампа. Через те, наскільки глибоко розташований обʼєкт Фордо, допускалося, що знищити його може лише тактична ядерна зброя. Та президент США такий варіант не розглядає, стверджували журналісти:

"Трамп не розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї по Фордо, і таку можливість не представили міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн під час зустрічей у ситуаційній кімнаті Білого дому, повідомили двоє людей, знайомих з цим питанням. Але представникам оборонного відомства, які брали участь у брифінгу, було сказано, що використання звичайних бомб, навіть у складі ширшого ударного пакету з декількох GBU-57, не проникне достатньо глибоко під землю і завдасть достатньо шкоди, щоб обрушити тунелі і поховати його під завалами", – йдеться у матеріалі.

Зазначалося, що Трамп все ще очікує, що загроза втручання США у конфлікт змусить Іран сісти за стіл переговорів.

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