Йдеться про Boeing E-3F Sentry, які перебувають у строю з 1990-х років.

Франція планує замінити свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) Boeing E-3F на шведські Saab GlobalEye. Декларацію про придбання бортів було підписано між компанією Saab та французьким агентством з оборонних закупівель Direction générale de l'armour на авіасалоні в Ле-Бурже.

Як повідомляє український ресурс Defense Express, нові літаки мають бути заміною для американських Boeing E-3F Sentry, які перебувають у строю, починаючи з 1990-х років. Борти проходили модернізацію у 2010-х роках. До угоди також увійде наземне обладнання, технічна підтримка та навчання персоналу.

Та при цьому йдеться поки лише про декларацію, а не повноцінний контракт. Саму ж угоду підпишуть протягом кількох місяців. Також буде включена опція придбання ще двох одиниць таких літаків у майбутньому – це дозволить Франції повністю замінити наявні нині літаки ДРЛВ.

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"Наразі на службі повітряно-космічних сил Франції перебуває чотири Boeing E-3F Sentry, тож раніше вважалося, що було б доцільно обрати їхнього прямого наступника – E-7 Wedgetail. Окрім США він вже використовується Південною Кореєю, Австралією Туреччиною та Великою Британією, а також планується для флоту НАТО, тож це могла б бути цікава опція для уніфікації. Однак сьогодні геополітична ситуація складається таким чином, що придбання внутрішніх європейських рішень стало набагато доцільнішим ніж вибір американського. Франція, як один з головних лобістів такої політики, обрала найлогічніше у таких обставинах рішення від Швеції", – йдеться у матеріалі.

Зараз єдиним повноцінним оператором літаків GlobalEye є Об’єднані Арабські Емірати. Крім того, літаки замовили і для Військово-повітряних сил Швеції – там вони замінять ASC 890, які країна пообіцяла Україні. Розглядаються ці борти і в низці інших країн – Канаді, Данії та Фінляндії, зазначають журналісти.

Чи може Україна отримати старі літаки E-3F від Франції

На думку журналістів, відповідь на питання про те, чи отримає Україна французькі літаки, які країна планує замінити, є "не дуже позитивною", Оскільки повноцінний контракт ще не підписано, строки постачання шведських літаків поки не відомі.

"Якщо ж для кращого розбору поглянути на темпи для інших країн, то ОАЕ підписали контракт у 2015 році з поправками до нього у 2020 році, після чого з 2020 по 2024 було поставлено 5 літаків. Швеція замовила перші два GlobalEye у 2022 році та третій у 2024, які планується почати отримувати у 2027 році. Тобто можемо побачити, що від підписання контракту до постачання доведеться чекати як мінімум 5 років, що сходиться з планами Франції щодо початку заміни E-3F у першій половині 2030-х. Сумнівно, що одна з найсильніших країн Європи відмовиться хоча б від частини своїх ДРЛВ для України до прибуття нових", – пояснюють журналісти.

Та є ще один важливий нюанс: для передачі літаків потрібен і дозвіл від країни-виробника, а це Сполучені Штати. У Вашингтоні, як зазначають автори, "зараз не дуже прихильні до надання військової допомоги".

"Тож, як би нам не хотілося, але E-3F для України поки надто нереалістичні", – констатує видання.

Зброя для України: ви могли це пропустити

Країни НАТО провели випробування нової системи для протидії КАБам. За процесом спостерігала українська делегація. Оскільки частина запропонованих рішень вже готова до впровадження, представники України очікують розгортання перших елементів нової системи ППО вже до кінця 2025 року.

Раніше ж Канада оголосила про виділення військової допомоги Україні на 1,5 млрд доларів. Зазначалося, що до нового пакету озброєнь увійдуть безпілотники, вертольоти та боєприпаси.

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