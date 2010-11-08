У Дніпропетровську п’яний водій збив 6 людей

7 листопада у Самарському районі Дніпропетровська п’яний водій автомобіля «Черрі-Амулет» травмував 6 людей, серед яких двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.

Водій, під час маневрування автомобіля, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого легковик наїхав на бетонний паркан приватної садиби і зіткнувся зі стовпом лінії електромережі.

Постраждалі, які перебували біля паркану, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всі вони госпіталізовані до міських лікарень. Через пошкодження електроопори також знеструмлено 56 приватних будинків. Проводиться розслідування.