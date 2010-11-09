У ДТП На Буковині загинули двоє громадян Румунії

Сьогодні близько 7.30 у Чернівецькій області на 531-му км міжнародної автодороги "Доманове-Тереблече" сталось зіткнення автомобілів "Фольксваген Пассат" та "Dacia".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля "Dacia" і його пасажирка (обоє - громадяни Румунії) загинули на місці пригоди, а водій автомобіля “Фольксваген Пасат” і ще один пасажир автомобіля "Dacia" (також громадянин Румунії) з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовані. За фактом ДТП триває слідство.