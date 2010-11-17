Чому Янукович заборонив Азарову пісні співати. Гірка правда про ВВП

Дочекалися... Сьогодні Янукович закликав Азарова не приховувати від людей правду: "Коли я чую, Микола Янович, на засіданні уряду, коли ви розповідаєте, що все – ми досягли того, того – все у нас в порядку і надалі все буде в порядку... Я вам скажу – говоріть правду. Скажіть людям правду. Пісні співати не треба». Президент навіть зауважив, що можливість погіршення рівня життя людей є потенційною загрозою національній безпеці України.

А пісень цих у виконанні Азарова і парламентаріїв з фракції Партії регіонів без зусиль можна знайти безліч. Пісень багато, а приспів один: "Завдяки зусиллям нової команди економіка України перейшла в 2010 році до стабільного зростання після того, що спостерігалося торік її потужного падіння..."

При цьому вони, зазвичай, оперують цифрами про падіння реального ВВП в 2009 році щодо попереднього року на 15% та його зростання в певні періоди 2010 року в розмірах 5-6%.

Однак показники Держкомстату про ВВП за III квартал нинішнього року, які стали позавчора відомі, однозначно свідчать про те, що, по-перше, райдужні оцінки представників нової влади щодо стану економіки України, м`яко кажучи, передчасні, а по-друге, до відносно непоганих економічних показників у першій половині цього року нинішня влада не причетна. У чому можна переконатися, переглянувши наявну поквартальну динаміку головного економічного показника в 2009 і 2010 роках.

Отже, в I кварталі 2009 року було зафіксовано максимальне падіння ВВП щодо відповідного періоду попереднього року – на 20,2%. Але потім темпи економічного спаду регулярно сповільнювалися.

У II кварталі минулого року скорочення реального ВВП зменшилося до 17,8%, в III кварталі – до 16,0%, в IV кварталі – до 6,8%.

Саме продовженням цієї динаміки став вихід на економічне зростання в I кварталі 2010 року по відношенню до I кварталу 2009 року – на 4,9%. Причому, нагадаємо, що новий уряд під керівництвом Азарова приступив до своїх обов`язків тільки в березні нинішнього року, тому ніяких його заслуг в економічному зростанні в I кварталі немає і бути не може.

Мало того, для будь-якого економічного експерта очевидний і той факт, що вплив нового уряду на динаміку економічних показників в II кварталі 2010 року був мінімальним. А мало місце логічне продовження тенденцій, що сформувалися наприкінці 2009-го і початку 2010 років.

Нагадаємо, приріст ВВП в II кварталі цього року до відповідного періоду минулого року склав 5,9%. Тобто, лише зберігся заданий раніше висхідний тренд.

А ось уже економічні показники за III квартал цього року можна значною мірою зарахувати до успіхів або невдач нового Кабінету міністрів. Проте, як виявилось, похвалитися тут новому уряду саме і нічим: приріст реального ВВП в III кварталі 2010 року значно знизився - до 3,5%.

Причому, в IV кварталі поточного року очікується подальше погіршення економічних показників. «Гальмування світового попиту триває, і, швидше за все, в IV кварталі темпи зростання ВВП України додатково сповільняться, а за підсумками року ми насилу вийдемо на 4-процентне зростання», - вважає, наприклад, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць.

Серед причин зниження темпів економічного зростання в Україні в другій половині 2010 року можна назвати несприятливий ефект порівняльної бази, не дуже добру кон`юнктуру на зовнішніх ринках для українських металургів і нижчий урожай сільськогосподарських культур порівняно з минулим роком через аномальну літню спеку.

Утім, економічні показники були б дещо вищі в III кварталі, якби за негласною командою керівництва уряду Держмитниця і «Укрзалізниця» не блокували в серпні і вересні відправку на експорт зернових.

Ще однією причиною зниження економічних показників у минулому кварталі стало погіршення інвестиційного клімату в країні, вина за що повністю лежить на теперішній владі. Чистий приток прямих іноземних інвестицій в Україну за три квартали 2010 року становив $2,8 млрд., скоротившись порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 14,3%. При цьому, потрібно мати на увазі, що саме минулий рік, а не нинішній, був кризовим.

Проте, що особливо цікаво, команда Януковича-Азарова вже вкотре наступає на ті самі граблі: одержує від попередників економіку у фазі висхідного вектора, незаслужено ставить це собі в заслугу, а потім приводить до погіршення економічної ситуації.

Зокрема, в 2002 році приріст ВВП України становив 5,2%. Потім у 2003 і 2004 роках, коли урядом вперше керував Янукович, завдяки виключно сильному зростанню світових цін на сталь ВВП підвищився на 9,6% і 12,1%, відповідно.

Вдруге Янукович очолив уряд в серпні 2006 року, і тоді вектор економіки також був в істотному плюсі. Якщо в січні того року приріст ВВП дорівнював лише 0,9%, то за січень-серпень цей показник досяг 5,7%, а окремо за серпень – 7,1%. Весь 2006 рік закінчився із зростанням економіки на 7,3%.

Передавав же економіку своїм наступникам уряд Януковича, навпаки, завжди із спадними темпами зростання економіки.

Зокрема, в третьому кварталі 2004 року приріст реального ВВП становив 14,3%, в четвертому кварталі – лише 9,1%, а в січні 2005 року – 6,5%.

У 2007 році темпи приросту ВВП також скорочувалися з кварталу в квартал: у першому кварталі – 9,1%; у другому – 8,8%; у третьому – 6,7%.

Таким чином, істотне зниження темпів зростання ВВП в III кварталі 2010 року не є чимось дивним для нинішньої команди: вона працює в традиційному для неї амплуа.

Може, Азаров після сьогоднішнього прочухана на Кабміні і сам би вам все це розповів, але, чесно кажучи, не віриться.

Аркадій Кашуба