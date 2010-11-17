Янукович - Азарову: скажіть людям правду, пісню співати не треба

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА не приховувати від громадськості заплановані непопулярні заходи із проведення реформ, які можуть призвести до посилення соціально-економічної напруженості в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму вступному слові на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке проходить сьогодні в Києві.

Президент зазначив, що можливість погіршення рівня життя людей у найближчі роки є потенційною загрозою національній безпеці України. За його словами, підвищення цін, поглиблення кризи в медицині, освіті, сфері соціального захисту є прямим шляхом до соціальної напруги.

«Соціальна деградація вже зараз досягла загрозливого рівня, і суспільство просто не витримає це у подальшому», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим, звертаючись до присутніх на засіданні, Президент поставив запитання, чи готові сьогодні люди до запланованих на 2011 рік змін, які «далеко не завжди будуть популярними».

«І ми повинні про це говорити. Це наш обов’язок, якщо ми хочемо подолати кризу. І коли я чую, Миколо Яновичу, на засіданні уряду, коли ви розповідаєте, що все – ми досягли того, того – все у нас гаразд і надалі все буде гаразд. Я вам скажу – кажіть правду. Скажіть людям правду. Пісню співати не треба», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності оприлюднювати «конкретну, не брехливу інформацію про стан у державі».

Як приклад глава держави назвав ситуацію навколо пенсійного забезпечення і можливих непопулярних заходів, пов’язаних із проведенням у майбутньому пенсійної реформи.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ також поставив завдання главі своєї Адміністрації Сергію ЛЬОВОЧКІНУ посилити діяльність «ідеологічного блоку» з метою широкого і повного інформування громадськості про мету, завдання і сутність реформ, у тому числі непопулярних, які проводяться в державі.