Книжка Кучми надихнула Єжі Гофмана створити документальний фільм про Україну

Польський режисер Єжи Гофман презентував документальний фільм "Україна - становлення нації”

Київ. 21 квітня. УНІАН. Польський режисер Єжи ГОФМАН презентував документальний фільм про Україну. Як повідомляє “5 канал”, назва першої частини фільму перегукується з книжкою колишнього Президента Леоніда КУЧМИ - "Україна чи Малоросія". Частина друга - "Навіки разом". Усе це елементи документального циклу "Україна – становлення нації".

Книжка Л.КУЧМИ "Україна - не Росія" надихнула Є.ГОФМАНА створити документальну стрічку "Україна". Польський режисер вирішив дослідити історію та створити спочатку фільм-трилогію, а, оскільки події 2004-го року у трилогію не вмістилися – дозняв і четверту частину. Зйомки стрічки відбувалися майже по всій Україні. Матеріали шукали чи не в кожному історичному музеї, знімали фортеці, пам`ятники та будівлі, які хоч якимсь чином впливали на історію.

За словами режисера, "Ми тому і назвали стрічку "Україна - становлення нації”, адже досі триває становлення нації”. Для створення сюжету Є.ГОФМАН не звертався до окремих істориків, використовував першоджерела. Усі частини побудовані у вигляді історичної розповіді. Голос за кадром - сам Є.ГОФМАН. Як зазначив директор Польського інституту в Києві Єжи ОНУХ, "я думаю, цей фільм буде цікавий як українцям так і полякам, може вони там знайдуть щось цікаве для себе."

Остаточної дати великої прем’єри Гофманівської “України” ще не призначили. Однак, за бажанням самого режисера, стрічка буде мати телевізійний формат, і випускатиметься на дисках.