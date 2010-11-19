Італійський прем'єр спричинив скандал через руку і геніталії

Шквал критики обрушився на прем`єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, коли стало відомо про проведену на його вимогу "реставрацію" двох мармурових скульптур доби Стародавнього Риму.

Повідомляється, що Берлусконі особисто розпорядився відновити Марсові пеніс, а Венері - руку.

Доручення Берлусконі надійшло напередодні візиту в Італію прем`єр-міністра Китаю Вень Цзябао. "Чому в Китаї всі статуї виглядають як нові, а у наших то голови немає, то рук? Виправте це", - цитує газета La Repubblica слова Берлусконі.

Мистецтвознавці наполягають, що подібні відновлення - поганий тон, несумісний з естетикою образотворчого мистецтва.

Водночас наближений до Берлусконі архітектор Маріо Каталано, взявши на себе відповідальність за рішення про "регенерацію", розповів британській Guardian, що рука Венери і пеніс Марса прикріплені до статуй за допомогою системи магнітів. Механізм її роботи він пояснити не зміг, але заявив, що ці деталі можна зняти будь-якої миті.

Статуї, що зображають бога війни Марса і богиню кохання Венеру, були знайдені при розкопках в 1918 р. Вони тимчасово передані до резиденції Берлусконі з Національного Римського музею.