У Києві невідомі зірвали вечір пам'яті трансгендерних людей

В Київському центрі візуальної культури Національного університету «Києво-Могилянська академія» ультраправе угрупування зірвало 20 листопада захід "Протидія насильству над трансгендерними людьми", підготовлений спільно з громадською організацією "Інсайт".

Як повідомили УНІАН організатори події, захід планувався як вшанування пам`яті вбитих транссексуалів, передбачалася дискусія й показ фільму режисерки Кімберлі ПІРС "Хлопці не плачуть".

Втім, під час перегляду фільму в приміщення спробували увірватись близько десяти людей в медичних масках із газовими балончиками, деякі з них, за припущеннями присутніх, були озброєні ножами. Вдертись далі коридору нападникам не вдалося, перед ними встиг зачинити двері один з організаторів заходу - координатор трансгендерного напрямку ГО "Інсайт" Тимур ЛИСЕНКО. Йому було завдано тілесних ушкоджень, в обличчя бризнули сльозогінним газом. Пізніше Т.ЛИСЕНКА забрала швидка з травмою грудної клітки та опіком очей.

Після інциденту невідомі втекли через вихід НаУКМА. З приміщення Центру візуальної культури всім довелось вийти - зали були заповнені газом, який ще довго вивітрювався.

Представники правоохоронних органів, які прибули на місце події, попередньо кваліфікували дії нападників як "хуліганство". Однак організатори заходу вважають, що атака була здійснена на грунті трансфобії і гомофобії.

"Трансгендерні люди часто піддаються насильству, що здійснюється на грунті ненависті. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті TGEU, за 2008-2010 рік в світі було здійснено не менше 426 вбивств трансгендерних людей. В Україні, через відсутність системи моніторингу і небажання правоохоронних органів класифікувати такі випадки як злочини на грунті ненависті, проблема ксенофобії і насильства на грунті ненависті залишається невидимою", - вважають у ГО "Інсайт".