Скандал у британському парламенті: Катя Затуливітер виявилася шпигункою

Спецслужби Великобританії готують депортацію працівниці британського парламенту - росіянки, яка підозрюється в шпигунстві. Про це з посиланням на AFP і The Sunday Times повідомляє Лента.ру.

Контррозвідка MI5 підозрює, що 25-річна Катя Затуливітер (Katia Zatuliveter) є "сплячим агентом" російської розвідки. Дівчина була помічницею ліберал-демократа Майка Хенкока (Mike Hancock), члена комітету з оборони Палати громад.

Припускають, що миловида Затуливітер увійшла в довіру до 64-річного Хенкока в Страсбурзі, куди той часто їздить у відрядження на парламентську асамблею Ради Європи.

У серпні британські ЗМІ повідомляли, що дівчину затримали в лондонському аеропорту Гетвік після повернення до Великої Британії і детально допитали про характер її роботи в апараті Хенкока, а також про її роман з якимось офіцером НАТО. За даними The Sunday Times, Затуливітер була арештована минулого тижня і чекає депортації під вартою.

Сам депутат відкинув підозри на адресу своєї помічниці, яка пройшла перевірку, перш ніж влаштуватися працювати до парламенту. "Вона не російська шпигунка. Я нічого не знаю про шпигунство, але на неї виписаний ордер на депортацію. Вона подала апеляцію, тому що вважає, і цілком слушно, що нічого поганого не зробила", - розповів Хенкок.