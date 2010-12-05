Акула смертельно поранила ще одну туристку в Єгипті

У Шарм-ель-Шейху акула відкусила руку туристці з Німеччини, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу. Відразу після цього німкеня, яка пірнала з маскою німка, померла. До якого виду відноситься акула, не повідомляється.

Напад на туристку з Німеччини стався через день після відкриття пляжів, закритих через напади морських хижаків на туристів. Тепер пляжі закрили знову. "Ми витягли всіх з води", - заявив Agence France-Presse представник місцевої влади Мухаммед Салем.

Раніше в результаті нападу акул 30 листопада і 1 грудня постраждали троє російських туристів і один українець. Людмилі Столярової довелося ампутувати ліву ногу і праву руку, Ольга Марценко позбулася руки, а Євген Тришкин залишився без ноги. Українець мав легкі пошкодження.

Фахівці міністерства екології Єгипту виловили двох акул (довгокрилу і чорнокрилу), які, можливо, причетні до цих нападів.

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