Євпаторія збере Дідів Морозів з усієї України

Кілометровий хоровод за участю Дідів Морозів, Снігуроньок, Сніговиків, Лисиць і Зайців влаштує кримське місто Євпаторія 18 грудня в рамках VI Республіканського фестивалю-конкурсу «Санта-Клаус відпочиває - на арені Дід Мороз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Міністерства культури Криму.

Євпаторія запросила на конкурс Дідів Морозів і Снігуроньок кілька сотень гостей з регіонів України і близького зарубіжжя. «Усі вони, узявшись за руки, пройдуть вулицями курортного міста до Театральної площі хороводом завдовжки понад кілометр. Такого могутнього хороводу за участю Дідів Морозів Україна ще не бачила», - заявляють організатори.

«Родзинкою» фестивалю-конкурсу стануть змагання Дідів Морозів і Снігуроньок - будуть визначені «Кращий Дід Мороз Криму 2011 року», «Снігуронька-2011», перший і другий Віце-дід Мороз, а також володарі призів у номінаціях: «Кращий костюм і грим», «Краще новорічне поздоровлення», «Краща гра для дітей”, «Краща гра для дорослих», «Інтерактивний Дід Мороз».

Найпривабливішому учасникові фестивалю дістанеться приз глядацьких симпатій. Імена призерів назвуть 19 грудня.

Свято організували Міністерство культури Криму, республіканська установа «Науково-методичний центр культури, мистецтва і народної творчості», міська рада Євпаторії і євпаторійский центр дозвілля.