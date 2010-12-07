Мисливець одним пострілом убив лося та лижника

У Швеції мисливець-аматор, вистріливши в лося, убив не тільки тварину, а й лижника, що опинився неподалік, пише Газета.ру з посиланням на місцеве видання.

Інцидент стався у суботу в лісі на півдні країни, неподалік міста Аннерстад. Мисливець-аматор випольовував лося і, виявивши його, застрелив. Проте куля пройшла навиліт і продовжила рух, внаслідок чого був смертельно поранений 71-річний лижник, що опинився поблизу.

На підставі розслідування поліція зробила висновок, що мисливець справді зробив тільки один постріл і що лижник був убитий тією ж кулею, що й лось.

Як зазначає експерт Шведської асоціації мисливців, відомі випадки, коли куля після рикошету від тіла лося вбивала мисливського собаку. Проте, зізнався фахівець, йому не знайомі історії про те, щоб куля, яка пробила тіло такої великої тварини, зберегла достатній імпульс, щоб убити когось ще.