У ДТП в Києві постраждали шестеро людей, серед яких трирічна дитина

У Києві під час дорожньо-транспортної пригоди травмовано шестеро осіб, серед яких трирічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора о 15.40 на перехресті вулиць Харківське шосе - Кунанбаєва водій автомобіля Chevrolet Aveo при виконанні обгону не впевнився в безпеці маневру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Audi-100.

Після цього автомобіль Chevrolet скоїв наїзд на двох пішоходів: 42-річну жінку та трьохрічного хлопчика, які переходили дорогу на відповідний сигнал світлофору. Одночасно з цим, автомобіль Audi виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на 18-річного перехожого.

Внаслідок ДТП обидва водії, пасажир автомобіля Chevrolet та троє пішоходів отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до медичних закладів міста. Ведеться слідство.