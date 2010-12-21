Прес-конференція "Зимові свята. Традиції: від минулого до сьогодення"

24 грудня о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему "Зимові свята. Традиції: від минулого до сьогодення".

Що відомо про традиції та обряди в період зимових свят? Чому важливо відроджувати культурне надбання українського народу? Дотримання традицій: мода чи культурне відродження?

На ці та інші питання відповідатимуть учасники прес-конференції: директор музея Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» Петро ГОНЧАР; провідний науковий співробітник відділу культури Національного науково-дослідницького інституту українознавства Валентина БОРИСЕНКО; директор Центру культури та історії «Парк Київська Русь» Людмила НОВИЦЬКА; директор ТОВ «Дінай Тур» Андрій НАЙДЕК. Також очікуються представники Міністерства культури України.

Акредитація за тел.: (093) 858 03 63; e-mail: roienko.n@gmail.com

Контактна особа - Наталія РОЄНКО