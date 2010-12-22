Акула напала на жінку прямо на моїх очах

Щойно повернулися з курорту в Шарм-ель-Шейху. Цього разу наш багаторічний досвід відпочинку в Єгипті збагатився новими незабутніми враженнями. Довелось стати свідком нападу акули на людину.

Рятувальник закляк від жаху побаченого

Трапилось це в останній день осені близько половини четвертого. У цей тихий час люди в основному відпочивали на пляжі в тіні під парасольками або в номерах. З розслабленого стану нас вивели свистки й крики охорони. Прямо напроти нас, метрів за тридцять від берега, троє “свіженьких” росіян бавилися у воді, вилазячи на яскраву віндсерфингову дошку. Вони запливли на корали, що категорично заборонено (входити у воду дозволено тільки з понтона).

Коли їх прогнали на відкриту воду і галас стих, почулись відчайдушні крики одинокої пловчихи, якв знаходилася на глибині, далі в морі на відстані метрів сімдесят від берега. Пляж заметушився, хтось крикнув: «Жінка тоне». Найближче до жінки знаходилися ті троє на дошці. Двоє негайно злізли в воду, а третій погріб рятувати. Але за три метри до жінки, яка щось кричала, закляк, мабуть, від жаху побаченого. А на пляжі вже ходило страшне слово shark – “акула”.

Вода біля понтона завирувала. Це сплили троє італійських дайверів у чорних гідрокостюмах і панічно побігли на берег. Одна з них бачила трагедію з підводної позиції і описала її як класичну атаку по спіралі. Саму ж акулу ідентифікувала двома словами – «наче автобус».

У цей час до місця трагедії підпливла моторка, двоє єгиптян затягли закривавлену жертву в човен і доставили на понтон. Там двоє масажистів зупинили кровотечу з відкушених кінцівок, перетягнувши їх пляжними рушниками, і відправили нещасну жінку в госпіталь у Каїр. Там її прооперували й занесли інфекцію. Це була росіянка на прізвище Столярова і, як виявилось згодом, не перша жертва з серії. Але саме з цього моменту інформація пробилась через атмосферу замовчування в ефір. Спочатку в УНІАН, а потім повсюди.

Море негайно закрили. Почалися показові вилови акул, що тривають і досі. Свідків навіть запрошували на “впізнавання” зловлених риб. Через чотири дні все трішки заспокоїлось, відбулася часткова ротація відпочивальників, і в 9 годин ранку море відкрили. Я побіг плавати в числі перших, хоч дружина слізно просила: «Не спіши, хай поплавають інші!?» За чотири дні спокою море змінилося невпізнанно. Вода набула ідеальної прозорості, з’явилося величезне розмаїття риб. Узагалі Червоне море вважається одним з найкращих для сноркелінгу – плавання з маскою. Але насолоджуватися довго не довелось. Уже в обід усіх повиганяли з води й море закрили. Не пускають купатися досі.

За мисом, близько три кілометри від нас, акула смертельно травмувала німкеню.

Німкеня це вам не росіяни. Це серйозно. І на весь світ.

Історія атак

Офіційно за десять років зареєстровано десять випадків нападу акул на туристів у Червоному морі (ISAF –International shark attack file). Насправді нападів набагато більше, але їх замовчують зі зрозумілих причин. Південні моря, а затока Акаба в Червоному морі не виняток, багаті на різних хижаків. Недарма бухти з красивими й романтичними назвами Блю чи Корал Бей іменувалися більш реально – Акуляча затока та Акулячий прохід. Останній розділяє курортний берег Сінайського півострова та довгий безлюдний острів Тіран і є природним маршрутом для хижаків, що мандрують з Індійського океану за кораблями.

Відомо, що у 2003 році саме там акули вбили одного й покалічили іншого дайвера. І це при всьому тому, що в ті роки контроль був драконівський. П’яні, з порізами й травмами, а також жінки з місячними, у воду не допускалися. Також категорично заборонялося годувати й приманювати рибу. Також пам’ятна жахлива авіакатастрофа в січні 2004 року. Тоді у воду неподалік аеропорту “Шарм” упав Боїнг-737. Загинуло півтори сотні французів, яких розкидало разом з уламками по великій території. На це “свято” зібрались сотні акул.

Їхати в Єгипет усе одно треба

Так що робити? Не їхати в Єгипет? Відповідь така ж, як у старому єврейському анекдоті: “Не знаю про шо ви говогите, але їхать тгеба”.

Потрібно лише чітко розуміти й знати деякі факти й дотримуватися елементарних правил поведінки у воді:

А. Акула – це найдавніший хижак і за мільйони років майже не змінилась. Як була хазяйкою своєї водної території, так і залишилась. Відповідно, полює на все, що рухається, і захищає свою територію від агресора.

Б. Людина еволюціонує і активно, особливо в останні роки, освоює небезпечні води південних морів. І якщо за часів Джека Лондона моряки в морі купались лише в межах досягнення спущеного в море вітрила, то зараз сфера інтересів людини-відпочиваючої охоплює плавання, сноркелінг, дайвінг, серфінг і багато іншого у відкритому морі.

В. Деякі правила безпеки при плаванні в морі:

1. Плавати тільки в масці й ластах. Це дасть змогу візуально контролювати ситуацію. Ласти мають бути якнайдовшими. Акула підсліпувата, і завжди пробує на смак. Часто, куснувши ласти, відходить. Сам бачив як італійці несуть ласти завдовжки до пояса.

2. Не плавати по одному.

3. Плавати тільки вздовж коралового рифу. Завжди можна швиденько втекти на мілину.

4. У жодному разі не приманювати до себе рибу. Хай і зовсім безпечну. Тобто ніяких харчів з собою.

5. Плавати тільки вдень. Виключити ранкові й вечерні години.

6. Бажано плавати з акулячою палкою або іншим довгим предметом.

7. З травмами й кровотечами краще залишатись на пляжі.

8. Не ходити у воді “в туалет” – запах сечі приваблює акулу так само, як і кров.

9. При наближенні акули без паніки, не роблячи надто різких рухів, плисти до понтона чи іншого безпечного місця, не випускаючи акулу з поля зору.

10. Негайно реагувати на свистки і жести охорони.

Це не весь список, але цілком достатній для безпечного плавання (якщо пустять у море).

Бажаю щасливого і безпечного відпочинку в Єгипті.

Віктор Малєй