Експерти вважають, що відносини України і РФ цього року були успішними

Експерти українського Центру соціально-консервативної політики вважають, що відносини між Україною і Росією в 2010 році розвивалися успішно.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему «Російсько-українські відносини: підсумки 2010 року і перспективи на 2011 рік».

“2010 рік у відносинах України та Росії був успішним. Найголовніше, що відбувається трансформація взаємовідносин не лише на міждержавному, а й на міжособистісному рівні”, - сказав президент Центру соціально-консервативної політики Юрій ЛІПЧЕВСЬКИЙ.

У свою чергу, народний депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО також вважає, що у політичному плані цей рік є проривним в українсько-російських відносинах. “П’ять років, по суті, оголошеної війни з боку України Росії призвели до дуже серйозного ускладнення наших відносин, призупинення економічних проектів, і тепер завдання керівництва країни, неурядових організацій та зацікавлених осіб - зробити усе можливе, щоб холод недовіри був розтоплений”, - сказав він.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО також відзначив, що в економічному плані між двома країнами є певні проблеми. За його словами, крім підвищення товарообігу, реальних економічних результатів немає. “Нам дуже необхідно реалізувати всі ті економічні протоколи, заяви і домовленості, які були укладені в цьому році”, - сказав він.

Народний депутат Валерій КОНОВАЛЮК також вважає, що цього року дійсно відбувся прорив у двосторонніх відносинах. Він нагадав, що в 2010 році відбулося два засідання Міждержавної Українсько-Російської комісії та десять зустрічей президентів двох країн.

“Це свідчить про те, що українсько-російські відносини сьогодні набули абсолютно іншого значення, ми будуємо їх на основі стратегічного партнерства”, - сказав він.

В.КОНОВАЛЮК вважає, що сьогодні необхідно переходити до більш інтенсивного формату співпраці. “Я розраховую на те, що в наступному році РФ стане членом СОТ, і це дозволить нам більш глибоко розглядати перспективи не тільки в питаннях Митного союзу, а й реалізації угод, які були ратифіковані українським парламентом ще у 2004 році, про створення Єдиного Економічного простору”, - додав він.

Депутат Київської міської ради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ, у свою чергу, висловився за співпрацю столиць обох країн. Зокрема, він сказав, що Київ зацікавлений у досвіді Москви з реконструкції кварталів старої забудівлі.