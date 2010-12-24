Український мотогонщик вперше візьме участь в ралі «Дакар-2011».

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів сам спортсмен Вадим ПРИТУЛЯК.

В.ПРИТУЛЯК сказав, що народився в Україні, але з 1988 року жив у Казахстані, після розпаду СРСР став громадянином цієї країни і виступав за неї на спортивних змаганнях. За словами спортсмена, рік тому він повернувся до України і одержав українське громадянство.

В.ПРИТУЛЯК розповів, що починав у мотоспорті на мотоциклі KTM, але вже чотири роки виступає в команді Honda Europe і їздить на мотоциклі Honda CRF 450X Dakar Version. За словами мотогонщика, на «Дакарі-2011» його метою є дійти до фінішу перегонів. Він нагадав, що досі ніхто зі спортсменів країн СНД не дійшов на мотоциклі до фінішу цих престижних змагань, і сказав, що хоче стати першим.

В.ПРИТУЛЯК зазначив, що ралі «Дакар» – найскладніше в світі. За його словами, на цих змаганнях до останнього моменту неможливо спрогнозувати, хто яку позицію займе і чи дістанеться до фінішу. «Це гонка авантюристів», – сказав він.