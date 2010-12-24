Експерти назвали ймовірні покупки росіян в Україні у 2011-му

Експерти COMMENTS.UA прогнозують, що зацікавленість російського державного і приватного капіталів українськими активами в 2011 році залишиться на досить високому рівні. Цьому сприятиме низька інвестиційна активність західних інвесторів у потенційно вигідних сегментах.

Серед підприємств і компаній, які цікаві російський капітал, пише COMMENTS.UA, «Зоря-машпроект», Чорноморський суднобудівний завод, завод «Паллада», Суднобудівний завод ім. 61 комунара, Херсонський суднобудівний завод і Миколаївський «Екватор». Проте умови ринку свідчать про те, що реальні переміщення суднобудівної галузі можуть відбутися не раніше другої половини 2011 — першої половини 2012 року.

Ще однією ймовірною операцією, можливість якої була анонсована в 2010 році, може бути прихід російської компанії «ВТБ-лізинг» (державна російська група ВТБ) на Стахановський вагонобудівний завод.

Крім того, російський капітал зацікавлений у приватизації телекомунікаційного оператора «Укртелеком». Його стартова ціна може скласти 1,3 млрд. дол., хоча капіталізація компанії становить приблизно 1,9 млрд. дол. Серед компаній, що претендують на цей актив, російська АФК «Система», підконтрольна Володимиру ЄВТУШЕНКОВУ. Компанія може взяти участь у приватизації через «МТС-Україна» або УРС. Це відповідає корпоративній стратегії російської компанії з розвитку послуг фіксованого зв`язку, зазначає тижневик.

Для росіян зараз особливо вигідний момент для придбання українського монополіста. Сьогодні очевидно, що конкурс з продажу «Укртелекому» не відобразить реальної ринкової ціни лота. Кількість претендентів на купівлю «Укртелекому» різко скоротилася, порівняно з докризовими оцінками, коли розглядалися такі учасники як Nomura, Deutsche Telekom, Magyar Telekom та ін. Це знизить конкуренцію на торгах і приведе до порівняно низького рівня конкуренції на них.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО 21 грудня заявив, що на конкурс з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла всього одна заявка – від компанії ESU, котра є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в цьому конкурсі бере участь тільки одна компанія, буде проведена незалежна оцінка запропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За словами О.РЯБЧЕНКА, оцінна вартість пакета акцій, відповідно до чинного законодавства, не буде нижчою за його оголошену початкову вартість, що становила 10 млрд. 500 млн. грн.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 13 жовтня ц.р. оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Консорціум EPIC заявив, що після купівлі планує реструктуризувати "Укртелеком", і не виключив його перепродаж надалі.