Обидві жінки звинувачують засновника Wikileaks у сексі без презерватива

Дві жінки з Швеції, за заявами яких була порушена кримінальна справа за звинуваченням у сексуальному насильстві проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, відкидають підозри в тому, що діяли під тиском американської розвідки.

Як заявив адвокат жінок, його клієнтки просто «домагаються справедливості». При цьому, за словами захисника, жінки підтримують діяльність WikiLeaks, яка нещодавно оприлюднила тисячі секретних дипломатичних документів США.

Обидві вони стверджують, що не звернулися б до поліції, якби він погодився пройти перевірку на СНІД. Про це заявив британській газеті The Daily Mail представник WikiLeaks у Швеції, який працював разом з Ассанжем. З обома жінками Ассанж займався сексом без презервативів.

Одна з жінок – господиня квартири, де Ассанж зупинився, коли приїхав 11 серпня до Стокгольма на семінар “Війна і роль ЗМІ". Діяльна феміністка і учасниця руху Brotherhood Movement, який організувало семінар – несподівано повернулася додому на день раніше. Вони повечеряли в ресторані неподалік, а після повернення в квартиру зайнялися сексом, під час якого порвався презерватив. Сама вона каже, що її гість зробив це спеціально, бо взагалі не хотів презерватива.

З другою жінкою - "привабливою дівчиною років двадцяти з гаком" – знайомство відбулося на тому ж семінарі. Як розповіла поліцейським вона сама, Ассанж її зацікавив раніше. Побачивши його по телевізору, вона дістала запрошення на семінар, багато фотографувала його, вони пообідали в компанії друзів, а 16 серпня поїхали до неї додому в м.Йончопінг. Вони займалися сексом, причому удруге, вранці, Ассанж "не скористався контрацептивом", не зваживши на прохання (за іншою версією, вона прокинулася і виявила, що партнер займається з нею сексом).

Жінки знайшли одна одну за телефоном і пішли в поліцію. Співробітниця, яка вела допит, визнала, що жертвами слід визнати обрх: вона оголосила, що одну з них згвалтували, а другу зазнала домагань.

Ассанж гнівно заперечує звинувачення в розпусті. “Я не розпусник, - каже він. - Я просто люблю жінок, а вони добріта щедрі зі мною”.

Засновник Wikileaks продовжує наполягати, що на обох жінок чинили сильний вплив в поліції. На його думку, пані прийшли туди лише за порадою і не збиралися звинувачувати його, але влада вдало скористалася ситуацією і направили справу в зручне для себе русло.

Ассанж також дуже розсердився на рішення британської газети Guardian оприлюднити графічні зображення позовних заяв проти нього, написаних шведками. Журналісти вдалися до методу самого Ассанжа: позови були розміщені в газеті завдяки витоку з поліції.