Чоловік отримав опіки, рятуючи машину з калюжі окропу

Чоловік одержав опіки, рятуючи свій автомобіль з калюжі кип`ятку при прориві труби з гарячою водою в Петербургу, повідомив РІА Новости співробітник міського МНС.

"Близько трьох годин ночі на проспекті Слави прорвали 700-міліметрову трубу, утворився розлив гарячої води, в якому опинилася машина "Нива", - сказав представник управління. За його словами, власник автомобіля кинувся його рятувати. "Чоловік сам одержав опіки і, виїжджаючи з місця аварії, стукнув дві машини, що стоялипоряд", - повідомив співробітник МНС.

Аварії в системі ЖКГ Петербурга не рідкість. Вже були випадки, коли при прориві труб гарячого водопостачання одержували опіки люди, а в утворені промоїни провалювалися машини. В останній аварії постраждали троє людей, двоє з яких - працівники МНС, які прибуле рятувати чоловіка, що потрапив в окроп.